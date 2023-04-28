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Путин обозначил место России в многополярном мире

18:08
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Это страна-цивилизация

Россия – один из суверенных, самобытных центров многополярного мира, это страна-цивилизация, заявил Владимир Путин. Российский президент напомнил, что первые российские парламентарии считали своим высшим долгом и призванием жить и трудиться ради отчизны.

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Российский лидер подчеркнул, что патриотические идеалы важны во все времена. Выступая на встрече с Советом законодателей, глава государства указал на то, что первые российские парламентарии горячо и искренно отстаивали интересы людей.

Путин подчеркнул, что ценности преданного служения людям, своей Родине, определяют силу и устойчивость государственной власти. Это подтверждает единство и сплоченность народа, приводит слова президента ТАСС.

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