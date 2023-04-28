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Турция разработала платежную систему для российских туристов

18:35
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Приложение позволит пользоваться пластиковыми картами

Альтернативную платежную систему разрабатывают Турция и Россия. Благодаря ей российские туристы смогут расплачиваться картами на турецких курортах, сообщили журналистам источники в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана..

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Как сообщает Hurriyet, платежная система будет называться Rebit kart. Издание отмечает, что россияне смогут с легкостью пользоваться пластиковыми картами в Турции - с помощью приложения на своих мобильных устройствах.

Издание комментирует итоги состоявшихся 28 апреля телефонных переговоров президентов России и Турции. В частности, Путин и Эрдоган обсуждали зерновую сделку. Отмечается, что последний раунд переговоров по зерновому коридору, рассчитанный на 2 месяца, заканчивается 18 мая. По информации журналистов, турецкий лидер предложил сдвинуть дату, решение будет принято после обсуждения вопроса с представителем ООН.

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