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Сотрудники МВД ликвидировали две нарколаборатории под Ростовом

19:16
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Изъято несколько килограммов запрещенных веществ

Сотрудники главного управления МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального УФСБ ликвидировали две нарколаборатории в станице Ольгинской. Организаторы этих "предприятий" действовали независимо друг от друга.

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"Пресечена деятельность двух разных нарколабораторий в станице Ольгинской. Их организаторы – 52-летний уроженец Республики Адыгея и 45-летняя жительница города Ростова-на-Дону – не были знакомы", - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД.

Уроженца Адыгеи задержали недалеко от дома, за рулем автомобиля. В машине обнаружили свертки с мефедроном общей массой более 0,5 килограмма. Из дома, который арендовал мужчина, полиция изъяла лабораторное оборудование, прекурсоры и еще более 750 граммов "синтетики".

У женщины, наладившей производство во второй лаборатории, изъяли 9 килограммов производного N-метилэфедрона. По оценкам экспертов, производительность обеих лабораторий могла составлять от 10 до 15 килограммов наркотиков в месяц.

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