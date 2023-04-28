Сотрудники МВД ликвидировали две нарколаборатории под Ростовом

Изъято несколько килограммов запрещенных веществ

Сотрудники главного управления МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального УФСБ ликвидировали две нарколаборатории в станице Ольгинской. Организаторы этих "предприятий" действовали независимо друг от друга.

"Пресечена деятельность двух разных нарколабораторий в станице Ольгинской. Их организаторы – 52-летний уроженец Республики Адыгея и 45-летняя жительница города Ростова-на-Дону – не были знакомы", - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД.

Уроженца Адыгеи задержали недалеко от дома, за рулем автомобиля. В машине обнаружили свертки с мефедроном общей массой более 0,5 килограмма. Из дома, который арендовал мужчина, полиция изъяла лабораторное оборудование, прекурсоры и еще более 750 граммов "синтетики".

У женщины, наладившей производство во второй лаборатории, изъяли 9 килограммов производного N-метилэфедрона. По оценкам экспертов, производительность обеих лабораторий могла составлять от 10 до 15 килограммов наркотиков в месяц.

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