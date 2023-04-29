Заболели ковидом 5990 человек

За сутки в России госпитализировано 920 больных коронавирусом, всего зафиксировано 5 990 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 845 868 человек с COVID-19, умер 398 271 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 123 человека, зарегистрировано 763 новых больных, всего в столице 3 506 011 инфицированных, скончались 43 683 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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