В России госпитализированы с коронавирусом ещё 424 человека

За сутки умерло 34 больных

За сутки в России госпитализировано 424 больных коронавирусом, всего зафиксировано 5 341 случай заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 851 209 человек с COVID-19, умерло 398 305 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 87 человек, зарегистрирован 671 новый больной, всего в столице 3 506 682 инфицированных, скончались 48 690 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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