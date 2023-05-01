В России за сутки госпитализировано 364 больных коронавирусом

Заразились ковидом 4242 человека

За сутки в России госпитализировано 364 больных коронавирусом, всего зафиксировано 4 242 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 855 451 человек с COVID-19, умерло 398 336 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 73 человека, зарегистрировано 414 новых больных, всего в столице 3 507 096 инфицированных, скончались 48 695 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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