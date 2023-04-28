Зеленский потребовал решить вопрос с запретом на украинскую продукцию в ЕС

Украинский лидер счел это грубым нарушением европейских законов

Владимир Зеленский возмущен отказом некоторых европейских стран принимать украинскую сельхозпродукцию. Украинский лидер заявил о "грубом нарушении установочных договоров ЕС". Зеленский обсудил ситуацию с председателем Евросовета и призвал Шарля Мишеля "решить ситуацию".

"Призвал к решению ситуации с учетом законодательства ЕС, соглашения об ассоциации и интересов всех сторон", - написал Зеленский в Twitter.

Украинская сельхозпродукция без пошлин поступает на общеевропейский рынок, из-за чего фермеры стран ЕС терпят существенные убытки. Протесты аграриев вынудили Польшу и Венгрию заявить о приостановке импорта. С таким же заявлением выступила Словакия, Болгария готовится запретить ввоз зерна с Украины, передает РИА Новости.

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