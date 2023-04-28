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В Анкаре назвали виновных в срыве зерновой сделки

20:26
  • пятница
  • 28 апреля 2023

ООН предложила способ обойти возникшие препятствия

Соединенные Штаты и Великобритания чинят препятствия исполнению российской части зерновой сделки. Вашингтон и Лондон не признаются в саботаже соглашений, однако их банки отказываются от сотрудничества в рамках договоренностей, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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"Это происходит из-за США и Великобритании. Хоть они и говорят, что не применяют санкции против этого, но их банки не сотрудничают", - сообщил турецкий министр.

Чавушоглу также сообщил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил письмо с дорожной картой ООН, которая должна помочь в преодолении проблем. Она предполагает участие турецких банков, включая банк "Зираат", в финансовых операциях в рамках зерновой сделки. Однако, подчеркнул Чавушоглу, Анкаре нужны гарантии того, что кредитные учреждения не попадут в результате под санкции, передает ТАСС.

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