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ЕК и страны Восточной Европы договорились о сокращении экспорта украинского зерна

21:04
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Пять стран получат 100 миллионов евро помощи

Пять стран Восточной Европы отменят ранее введенные запреты на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины. Брюссель, в свою очередь, ограничит экспорт в ЕС с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. А пострадавшие от затоваривания рынка украинским зерном фермеры получат помощь в размере 100 миллионов евро, сообщил в соцсети замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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"Еврокомиссия достигла соглашения с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией по продовольственной продукции с Украины", - написал Домбровскис в Twitter.

Запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до конца 2023 года ранее потребовала Венгрия. Позже к ней присоединились еще несколько стран Европы. В Еврокомиссии заявили, что готовы рассмотреть возможность приостановки ввоза зерна с Украины вплоть до 5 июня – при условии, что Польша, Болгария, Венгрия и Словакия отменят односторонние запреты на импорт, передает RT.

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