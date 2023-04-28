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"Калашников" наладил выпуск противоосколочных одеял

21:25
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Одеяло останавливает до 90% осколков

Серийное производство противоосколочных одеял начался на одном из предприятий, входящих в концерн "Калашников". Одним из первых заказчиков стала компания из Белгорода, работающая в непосредственной близости к зоне проведения специальной военной операции на Украине.

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"Небольшой вес одеяла и достаточная площадь позволяет применять его для защиты людей в домах, автомобилях и индивидуально, при попадании человека в зону боевых действий", - сообщила пресс-служба концерна.

Уточняется, что одеяло останавливает до 90% осколков, которые образуются при подрыве мин, снарядов и взрывных устройств. С его помощью можно оперативно защитить места массового скопления людей – в том числе больницы, школы и вокзалы.

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