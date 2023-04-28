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Акция "Летопись сердец" стартует 1 мая

21:38
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Школьникам будет предложено опубликовать свои творческие работы в трех номинациях

С 1 по 10 мая в рамках проекта "Культура для школьников" пройдет ежегодная акция "Летопись сердец", которая в этом году посвящена сценическому искусству в годы Великой Отечественной войны.

В рамках акции подготовлены видеоролики с историями о том, как театральное искусство помогало выжить и как сами театры выживали в военное время.

Школьникам будет предложено опубликовать свои творческие работы во "ВКонтакте" в трех номинациях: школьный театр, вокал и танец. 30 лучших работ опубликуют на портале "Культурадляшкольников.РФ", а их авторы получат сертификаты и подарки от проекта "Культура для школьников".

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