Акция "Летопись сердец" стартует 1 мая

Школьникам будет предложено опубликовать свои творческие работы в трех номинациях
С 1 по 10 мая в рамках проекта "Культура для школьников" пройдет ежегодная акция "Летопись сердец", которая в этом году посвящена сценическому искусству в годы Великой Отечественной войны.
В рамках акции подготовлены видеоролики с историями о том, как театральное искусство помогало выжить и как сами театры выживали в военное время.
Школьникам будет предложено опубликовать свои творческие работы во "ВКонтакте" в трех номинациях: школьный театр, вокал и танец. 30 лучших работ опубликуют на портале "Культурадляшкольников.РФ", а их авторы получат сертификаты и подарки от проекта "Культура для школьников".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"