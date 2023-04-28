Образовательный проект "Мой бизнес. Первое дело" стартует 10 мая

Целью проекта является повышение предпринимательской активности среди молодежи

10 мая стартует первая волна обучения образовательного проекта "Мой бизнес. Первое дело". Он разработан Министерством экономического развития России совместно с АО "Деловая среда" и ВКонтакте.

Участие в проекте доступно как зарегистрированным субъектам малого и среднего предпринимательства, так и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" или заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности.

Целью проекта является повышение предпринимательской активности среди молодежи и предоставление базовых предпринимательских компетенций

Вся информация доступна на сайте.

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