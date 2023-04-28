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Образовательный проект "Мой бизнес. Первое дело" стартует 10 мая

21:32
  • пятница
  • 28 апреля 2023

Целью проекта является повышение предпринимательской активности среди молодежи

10 мая стартует первая волна обучения образовательного проекта "Мой бизнес. Первое дело". Он разработан Министерством экономического развития России совместно с АО "Деловая среда" и ВКонтакте.

Участие в проекте доступно как зарегистрированным субъектам малого и среднего предпринимательства, так и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" или заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности.

Целью проекта является повышение предпринимательской активности среди молодежи и предоставление базовых предпринимательских компетенций

Вся информация доступна на сайте.

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