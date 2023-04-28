Россиян пригласили на конкурс "Флагманы образования"

Подать заявку можно до 15 августа

Стартовал профессиональный конкурс "Флагманы образования", который проводится АНО "Россия — страна возможностей" при поддержке Министерства просвещения.

К участию в Конкурсе приглашаются лица старше 18 лет, которые учатся в профессиональных образовательных организациях или в организациях высшего образования по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте http://flagmany.rsv.ru/ до 15 августа 2023 года включительно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"