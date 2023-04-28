Песков подтвердил создание платежной системы для россиян в Турции

Работа идет

Информацию о новой платежной системе для российских туристов в Турции прокомментировал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России подтвердил эти сообщения.

"Работа в этом направлении ведется", - сказал Песков. Представителя Кремля попросили прокомментировать сообщения о том, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о новой платежной системе для российских туристов, передает РИА Новости.

Ранее турецкие газеты со ссылкой на окружение Эрдогана сообщили, что Москва и Анкара достигли договоренности о новой платежной системе для туристов из России. Утверждалось, что они смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты.

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