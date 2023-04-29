В Севастополе загорелся топливный терминал

По предварительным данным, по нему нанёс удар украинский дрон

В Севастополе, в районе Казачьей бухты этой ночью загорелся резервуар с топливом. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что, предварительно, это произошло из-за попадания беспилотника.

Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров. На месте работают 18 расчётов МЧС. Гражданским объектам и территории порта ничего не угрожает, сообщает "ТВ Центр".

По словам Развожаева, пожар на топливном терминале никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Горящие резервуары не были задействованы для поставок горючего на местные АЗС.

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