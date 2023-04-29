9 человек погибли в Донецке во время обстрела ВСУ

Снаряд попал в рейсовый автобус

ВСУ этой ночью возобновили удары по Донецку. Число погибших увеличилось до девяти человек, среди них ребёнок. Пострадали 17 мирных граждан. Массированный обстрел города националисты вели накануне. Били прицельно по гражданским объектам в центре города.

Один из снарядов попал в маршрутное такси. Повреждения получили несколько многоэтажек, не менее пяти попаданий пришлось на Республиканский травматологический центр.

Возле бывшего универсама "Украина" горят припаркованные автомобили. Рядом на асфальте - тела погибших и раненых. Пожарные и скорые ещё в пути. Первые секунды после массированного удара по центру Донецка. Университетская улица - прямое попадание в автобус, следовавшего по 25 маршруту.

Только здесь одновременно погибли семь человек. Среди них - один ребёнок. Никто даже не пытался выбраться. Все тела - на сиденьях автобуса. Удар по городу был нанесён в разгар рабочего дня. В это время движение на дорогах было оживлённое, в школах заканчивались уроки и детей забирали домой, сообщает "ТВ Центр".

Университетская улица проходит через большую часть Донецка с севера на юг. Здесь много магазинов и торговых центров, а также социально значимых объектов. В Республиканском травматологическом центре ранены не менее десяти человек: посетители и врачи. Повреждения получил единственный на всю ДНР аппарат МРТ, установленный в больнице.

По имеющейся информации, огонь по Донецку вёлся реактивными системами залпового огня: американскими "Хаймарсами", чешскими "Вампирами". Также нашли осколки от фугасных снарядов к установке словацкого производства. Сообщается, что было выпущено более 3о боеприпасов.

В украинском сегменте интернета преднамеренный удар по центру мирного Донецка называют ответным. Минувшей ночью практически во всех областях Украины звучала воздушная тревога. В частности, в Днепропетровске уничтожены две базы хранения нефтепродуктов и ремонтный цех, которые использовались для нужд ВСУ.

Видеокадры, снятые очевидцами в Умани Черкасской области, на Украине сейчас всячески игнорируются. Иначе пришлось бы признать, что в результате именно работы украинской ПВО оказалась разрушенной часть многоквартирного дома. Погибли более десятка человек. Аналогичные случаи многократно происходили в других украинских городах, в том числе и в Киеве. Однако ошибки официально ни разу признаны не были.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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