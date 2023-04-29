Названы имена новых героев спецоперации

Они самоотверженно сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военных в зоне спецоперации. Десантно-штурмовое подразделение Николая Катунина выполняло задачу по освобождению одного из населённых пунктов. Гвардии лейтенант обнаружил большую группу боевиков.

Грамотно используя условия местности, наши военные вступили в бой с превосходящим по численности противником. В результате личный состав ВСУ понёс большие потери, также ликвидированы бронетехника и склад с боеприпасами, сообщает "ТВ Центр".

Прапорщик автомобильной роты Алим Дзамихов находился в составе колонны, которая попала под обстрел во время передислокации. Рискуя жизнью, военнослужащий приступил к эвакуации личного состава, в том числе раненых товарищей. Он сумел вывести из-под удара более 35 человек и не допустил уничтожения вверенной ему техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"