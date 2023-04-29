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Дети погибли в ДТП на Киевском шоссе

10:46
  • суббота
  • 29 апреля 2023

Авария произошла в Подмосковье

Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Подмосковье. Четверо человек погибли, в том числе дети семи и десяти лет. В районе Наро-Фоминска водитель грузовика не затормозил на светофоре и протаранил сразу шесть легковых машин, которые стояли перед ним.

Все погибшие находились в одном автомобиле. Два человека получили травмы. Один из пострадавших сейчас в больнице. Движение по трассе частично ограничено. На месте работают автоинспекторы и следователи, сообщает "ТВ Центр".

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