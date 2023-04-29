Юг России накрыл грозовой фронт с ливнями и градом

Осложнилась ситуация на дорогах

Юг России накрыл грозовой фронт с мощными ливнями и градом. Жители Краснодарского края выложили в сеть кадры, на которых видно, как за считанные минуты на дорогах выросли настоящие сугробы.

Видимость резко снизилась. Водители фур решили переждать непогоду на обочине. В Белореченске градины размером с орех побили всходы на грядках. Похожая ситуация и в Карачаево-Черкессии, сообщает "ТВ Центр".

А Ростов-на-Дону затопило. Машины буквально тонули на проезжей части и во дворах. Пешеходы не могли перейти улицу. А самые отчаянные устроили заплыв в лужах. В одном из садовых товариществ поток был такой силы, что едва не унёс прохожего, ему пришлось держаться за газовую трубу. Последствия ливня спасатели ликвидировали с помощью мотопомп.

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