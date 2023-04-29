Собянин объявил об открытии сезона фонтанов

Некоторые фонтаны капитально отремонтировали

Сезон фонтанов стартовал в Москве. Об этом рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин. Перед запуском сначала специальные службы провели работы, а где-то сделали капитальный ремонт.

Так, в порядок привели плавающие фонтаны водоотводного канала. Они стали ярче благодаря замене подсветки, сообщает "ТВ Центр".

Разнообразием, как всегда, радует посетителей ВДНХ. В этом году там впервые за 40 лет заработал керамический фонтан во внутреннем дворике павильона номер 30.

Завершили к этому сезону обновление и светодинамического музыкального фонтана в Царицыно.

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