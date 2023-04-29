ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин объявил об открытии сезона фонтанов

10:28
  • суббота
  • 29 апреля 2023

Некоторые фонтаны капитально отремонтировали

Сезон фонтанов стартовал в Москве. Об этом рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин. Перед запуском сначала специальные службы провели работы, а где-то сделали капитальный ремонт.

Так, в порядок привели плавающие фонтаны водоотводного канала. Они стали ярче благодаря замене подсветки, сообщает "ТВ Центр".

Разнообразием, как всегда, радует посетителей ВДНХ. В этом году там впервые за 40 лет заработал керамический фонтан во внутреннем дворике павильона номер 30.

Завершили к этому сезону обновление и светодинамического музыкального фонтана в Царицыно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Работа фонтанов в центре Москвы
Работа фонтанов в центре Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.