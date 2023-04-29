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Лесные пожары охватили 11 регионов России

13:40
  • суббота
  • 29 апреля 2023

Горят и жилые дома

Сразу в 11-ти российских регионах полыхают природные пожары. Самая сложная обстановка по-прежнему сохраняется в Курганской области.

Крупный пожар в курганской деревне Логоушка локализован
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На всей территории субъекта введён режим чрезвычайной ситуации. В пригороде Кургана огонь перекинулся на дома, загорелись 25 строений, сообщает "ТВ Центр".

К борьбе со стихией привлекли более 60-ти человек и свыше 20-ти единиц техники. Также задействованы вертолёт и самолёт-амфибия. Сейчас возгорание удалось локализовать.

Сильный пожар сегодня ликвидировали и в омской деревне Луговая. Накануне из-за сильного ветра огонь охватил больше двух десятков зданий и уничтожил шесть жилых домов. Оставшихся без крова людей разместили у родственников.

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