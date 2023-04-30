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Старообрядческая церковь вспоминает святых жён-мироносиц

12:47
  • воскресенье
  • 30 апреля 2023

Мероприятия проходят в Рогожской слободе

Торжества в честь недели святых жён-мироносиц проходят в Москве. Русская православная старообрядческая церковь проводит в Рогожской слободе мероприятия, посвящённые окончанию многолетних гонений, сообщает "ТВ Центр".

Туда ежегодно приезжают более пяти тысяч человек из разных регионов и даже других стран. Для них подготовили обширную программу - художественные и фотовыставки, презентации книг, ярмарку народных ремёсел и исторические реконструкции.

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