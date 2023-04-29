Результаты масштабного социсследования представили на форуме "Талантист"

Лучшие работодатели получили премии

Актуальные тенденции на рынке труда обсудили в Москве. На кадровом форуме "Талантист" представили итоги масштабного социологического исследования.

Полученные данные помогут работодателям привлечь сотрудников, а госструктурам сформировать новые образовательные программы и курсы переквалификации. Кроме того, исследование поможет повысить привлекательность не только отдельных организаций, но и целых отраслей.

Также на мероприятии вручили премии лучшим работодателям из разных регионов. Проект входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", сообщает "ТВ Центр".

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