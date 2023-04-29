В туалете британского паба нашли секретные документы о новой подлодке

Их кто-то забыл в кабинке

Секретные документы с информацией о новейшей атомной подлодке нашли в британском пабе в графстве Камбрия на северо-западе страны. Об этом со ссылкой на источник пишет газета The Sun.

Как сообщает издание, бумаги лежали на полу в кабинке туалета. В тот вечер в баре было очень много посетителей, и обнаружить их мог кто угодно, сообщает "ТВ Центр".

Данные полностью раскрывают внутреннее устройство субмарины стоимостью почти полтора миллиарда фунтов стерлингов. Подлодка оснащена тяжёлыми торпедами и крылатыми ракетами.

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