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В туалете британского паба нашли секретные документы о новой подлодке

13:27
  • суббота
  • 29 апреля 2023

Их кто-то забыл в кабинке

Секретные документы с информацией о новейшей атомной подлодке нашли в британском пабе в графстве Камбрия  на северо-западе страны. Об этом со ссылкой на источник пишет газета The Sun.

Как сообщает издание, бумаги лежали на полу в кабинке туалета. В тот вечер в баре было очень много посетителей, и обнаружить их мог кто угодно, сообщает "ТВ Центр".

Данные полностью раскрывают внутреннее устройство субмарины стоимостью почти полтора миллиарда фунтов стерлингов. Подлодка оснащена тяжёлыми торпедами и крылатыми ракетами.

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