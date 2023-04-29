Власти Варшавы устроили провокацию в школе при российском посольстве

Они хотят изъять имущество

В Варшаве представители мэрии в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве России. Сотрудники начали ломать дверь после отказа открыть, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Агентство публикует у себя кадры происходящего. Напомним, год назад в Варшаве начали процесс изъятия двух объектов российской недвижимости, которая не используется в дипломатических и консульских целях. Одно из них - как раз школа, где учились дети российских дипломатов.

Советник-посланник посольства России в Польше заявил, что все решения об изъятии здания российская сторона считает незаконными, и предупредил об ответных дипломатических шагах, сообщает "ТВ Центр".

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