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Власти Варшавы устроили провокацию в школе при российском посольстве

12:15
  • суббота
  • 29 апреля 2023

Они хотят изъять имущество

В Варшаве представители мэрии в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве России. Сотрудники начали ломать дверь после отказа открыть, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Агентство публикует у себя кадры происходящего. Напомним, год назад в Варшаве начали процесс изъятия двух объектов российской недвижимости, которая не используется в дипломатических и консульских целях. Одно из них - как раз школа, где учились дети российских дипломатов.

Советник-посланник посольства России в Польше заявил, что все решения об изъятии здания российская сторона считает незаконными, и предупредил об ответных дипломатических шагах, сообщает "ТВ Центр".

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