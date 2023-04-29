Медведев ответил на провокацию Зеленского о "возвращении" Крыма

Киевский режим будет уничтожен, заявил зампред Совбеза

Дмитрий Медведев пообещал, что в случае контрнаступления ВСУ и попыток "вернуть" Крым режим в Киеве будет полностью разгромлен. Так зампред Совета безопасности России ответил на недавние заявления Владимира Зеленского о целях контрнаступления украинских войск.

При этом Медведев обратил внимание, что не стоит недооценивать даже бредовые выступления. "Это ещё и истерический манифест киевского режима в целях консолидации нацистской элиты, поддержания боевого духа войск и получения новой поддержки от своих спонсоров", - пояснил политик у сея в Telegram-канале.

По его мнению, ответ на действия ВСУ может состоять из нескольких частей: массовое уничтожение личного состава и военной техники, полный разгром врага и окончательное низложение нацистского режима в Киеве, акты возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев намерен вернуться к границам 1991 года. В Москве также не раз говорили, что вопрос территориальной целостности России не обсуждается.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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