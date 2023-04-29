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Развожаев: Севастополь атаковала группа беспилотников

12:26
  • суббота
  • 29 апреля 2023

Пожар на топливном терминале потушат через несколько часов

Топливный терминал в Севастополе атаковала группа беспилотников. По ним работала система ПВО, рассказал губернатор Михаил Развожаев в эфире "Соловьев Live".
В Севастополе загорелся топливный терминал

"Традиционно эти атаки происходят группами. Те, которые долетели, - их два, предварительно", - пояснил он. Пожар на терминале планируется потушить в течение нескольких часов.

Также параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Крымом был сбит один беспилотник и ещё один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Утром 29 апреля в Севастополе, в районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал ранее, что, предварительно, это произошло из-за попадания беспилотника.

Пожар на топливном терминале никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Горящие резервуары не были задействованы для поставок горючего на местные АЗС.

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