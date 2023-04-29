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Умер актёр Сергей Колесников

11:52
  • суббота
  • 29 апреля 2023

Ему было 68 лет

Скончался актёр и телевизионный ведущий Сергей Колесников. Ему было 68 лет.

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По словам супруги Колесникова, он умер утром 29 апреля, сообщает РИА Новости. Причину смерти она не назвала.

Заслуженный артист России Сергей Колесников известен по сериалам "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Он также снимался в Голливуде – зрители помнят его роль в картине "Крепкий орешек - 5" с Брюсом Уиллисом.

Несколько лет Колесников вёл на телевидении популярную у дачников программу "Фазенда".

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