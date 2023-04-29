Умер актёр Сергей Колесников

Ему было 68 лет

Скончался актёр и телевизионный ведущий Сергей Колесников. Ему было 68 лет.

По словам супруги Колесникова, он умер утром 29 апреля, сообщает РИА Новости. Причину смерти она не назвала.

Заслуженный артист России Сергей Колесников известен по сериалам "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Он также снимался в Голливуде – зрители помнят его роль в картине "Крепкий орешек - 5" с Брюсом Уиллисом.

Несколько лет Колесников вёл на телевидении популярную у дачников программу "Фазенда".

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