Волонтёры рассказали о высоком интересе горожан к прохождению контрактной службы

Вопросы задают даже иностранцы

Тема прохождения воинской службы по контракту остаётся популярной у граждан – они активно интересуются информацией об этом, рассказали волонтёры единого пункта отбора на военную службу по контракту.

Вопросы добровольным помощникам иногда задают и иностранцы. Чаще всего подходят молодые люди от 20 до 30 лет, сказал один из волонтёров.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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