Собянин рассказал об участии московских школьников в проекте "Большая арктическая экспедиция"

Он реализуется уже несколько лет

Более 40 тысяч московских школьников и студентов колледжей приняли участие в проекте "Большая арктическая экспедиция" с 2018 года. Об этом в своём блоге сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что столичные власти активно поддерживают популярный проект, благодаря которому уже с 16 лет можно стать настоящим полярником и даже отправиться в двухнедельную экспедицию на мыс Челюскин.

Школьники получают уникальную возможность увидеть северное сияние, ледяные торосы моря Лаптевых и белых медведей в их естественной среде обитания. Недавно в Москву вернулись ребята из четвёртой экспедиции. Они прошли строгий отбор, прежде чем попасть в Арктику.

Сначала они писали "Арктический диктант", потом отправились на учебно-тренировочные сборы в Карелию. 12 апреля экспедиция стартовала из Москвы, его возглавлял почётный полярник, заслуженный мастер спорта России Матвей Шпаро.

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