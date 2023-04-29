МИД жёстко ответил на захват школы при посольстве в Варшаве

Действия польских властей назвали нарушением международного законодательства

Вопиющее нарушение Венской конвенции и враждебные действия. Так в нашем МИДе прокомментировали захват польскими властями школы при российском посольстве. Сегодня в Варшаве представители мэрии в сопровождении полиции вскрыли двери и заблокировали сотрудникам вход.

Рано утром к зданию подошли сотрудники полиции и мэрии Варшавы. Они размахивали странными бумагами перед российскими дипломатами, требуя открыть ворота. Получили отказ, но уходить не спешили. Достали молоток и принялись ломать калитку.

Сергей Андреев, посол России в Польше: "Это противоправные действия - вторжение на территорию дипломатического объекта. Мы исходим из того, что школа при посольстве - это часть нашей дипломатической миссии, там живут и работают наши сотрудники".

Эта школа находится во дворе нашего посольства в Варшаве. Здесь в основном учатся дети российских дипломатов. Впрочем, помимо учебного процесса, организуют курсы русского языка и культурные встречи. На сайте Министерства внутренних дел Польши опубликовали заявление. Судя по всему, конфисковать намерены не одно, а два здания. В одном из них раньше проживали сотрудники диппредставительства, сообщает "ТВ Центр".

В польском МИДе рекомендовали использовать все доступные способы, чтобы судебные разбирательства проходили оперативней. При этом диалога с Москвой и дипломатического решения в этом вопросе в обозримом будущем не видят.

Вадим Трухачев, политолог, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ: "Те здания, которые в своё время Советский Союз получил в Польше и других социалистических странах в безвозмездное пользование, их будут забирать. Такие же здания существуют и в Москве, поэтому можно подумать об отъёме части имущества, принадлежащего Польше".

Варшава уже призывала европейские страны изымать ещё и банковские активы у российских кредитных организаций. Деньги, имущество предлагалось отдать на нужды Киева. В Германии беженцы из Украины хотели отобрать Русский дом. Однако, жители Берлина не поддержали такую идею.

На этой неделе власти Польши присвоили средства российского посольства, изъяв их со счетов. Во вторник Владимир Путин подписал Указ об ответных мерах Западу. Если имущество российских граждан или компаний арестуют за рубежом, то находящиеся в нашей стране помещения, счета этих стран тоже попадут под арест.

Речь идёт не об изъятии, а о "временном управлении некоторыми активами". Чем закончится эта история? Пока неизвестно. Но то, что зеркальный ответ точно последует – нет сомнений.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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