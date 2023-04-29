На нефтебазе в Севастополе ликвидировано открытое горение

Объект был атакован беспилотниками

На нефтебазе в Севастополе, где из-за ударов беспилотников начался пожар, ликвидировано открытое горение. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он добавил, что по предварительным данным, ночная атака была совершена несколькими дронами, два из которых попали в промышленный объект. Огонь распространился на площади тысяча квадратных метров. Повреждены четыре цистерны, остальные изолированы.

Пожару был присвоен самый высокий - четвёртый - ранг сложности. На месте работают силы МЧС. Дополнительно переброшены расчёты из Крыма.

Также привлечён пожарный поезд и задействованы ресурсы Черноморского флота. Гражданским объектам и территории порта ничего не угрожает, сообщает "ТВ Центр".

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