Лавров: Попытки изоляции России терпят крах

Новые мировые центры не хотят быть заложниками чужих геополитических игр

Движение к глобальной многополярности набирает обороты. Об этом заявил глава нашего МИД Сергей Лавров в видеообращении к участникам Всемирной онлайн-конференции, посвященной этой теме, сообщает "ТВ Центр".

Министр подчеркнул, что новые центры в Евразии, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке добиваются впечатляющих успехов в различных областях и больше не хотят быть заложниками чужих геополитических игр.

Также глава нашей дипломатии отметил, что попытки Вашингтона и его союзников изолировать Россию на международной арене терпят крах. "Государства мирового большинства, в которых проживает порядка 85% населения Земли, не желают таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий. В общих интересах сделать так, чтобы многополярная архитектура опиралась не на баланс страха, а на баланс интересов", - сказал Лавров.

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