Ливни, град и снег: погода испытывает россиян на прочность

В Подмосковье выпал снег

Мощные ливни, грозы и ветер обрушились на юг страны. В Ростовской области погибла женщина. Она попала в водосток, которого не было видно из-за сильного затопления. Крупный град выпал в Карачаево-Черкессии и Краснодарском крае.

На Кубани он бьёт по грядкам со спеющей клубникой. Садоводы теперь всерьёз опасаются за урожай. В Белореченске и Майкопе градины размером с орех побили всходы. Весенний сезон непогоды на юге открыт. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает "ТВ Центр".

На дорогах Ставрополья тоже все замело. И это не сугробы, а град. В Карачаево-Черкессии пейзажи сегодня тоже больше напоминают сибирские просторы. Ненастная погода - по всему югу. Ростов-на-Дону затопило после мощного ливня. Канализция не справлялась с потоками, на одной из улиц пожилую женщину буквально затянуло в водосток. Вызванные на место врачи помочь ей не успели. На проезжей части и во дворах машины ушли под воду.

Пешеходы с трудом преодолевают такие лужи. Самые отчаянные устроили заплыв. А многих стихия настигла внезапно. В одном из садовых товариществ поток был такой силы, что едва не унёс прохожего, ему пришлось держаться за газовую трубу. Последствия ливня спасатели ликвидируют с помощью мотопомп.

В Москве только за одну ночь выпала четверть апрельской нормы осадков. После по-настоящему летней погоды в столичном регионе резко похолодало. В соцсетях пользователи публикуют кадры, как в некоторых районах Подмосковья и вовсе выпал снег. Синоптики предупреждают о заморозках и в воскресенье.

Елена Сахно, «ТВ Центр»

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