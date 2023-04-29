Дан старт отсчёту 300 дней до "Игр будущего"

Они пройдут в Казани

300 дней до "Игр будущего" - первых в истории международных киберсоревнований. Они пройдут в Казани, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня в столице Татарстана и в Москве на торжественной церемонии запустили обратный отсчёт до их старта. К участникам обратился Владимир Путин. Президент отметил уникальность этих состязаний, которые объединят на одной площадке классический спорт и кибернаправление.

Традиционные матчи по футболу, баскетболу, хоккею дополнят видеоигры и виртуальная реальность. "Мы горды тем, что такие соревнования рождены именно в России, что активно набирающий популярность, захватывающий функционально-цифровой спорт получил в нашей стране новые возможности, масштаб и перспективу", - отметил глава государства.

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