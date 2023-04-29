ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дан старт отсчёту 300 дней до "Игр будущего"

15:06
  • суббота
  • 29 апреля 2023

Они пройдут в Казани

300 дней до "Игр будущего" - первых в истории международных киберсоревнований. Они пройдут в Казани, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня в столице Татарстана и в Москве на торжественной церемонии запустили обратный отсчёт до их старта. К участникам обратился Владимир Путин. Президент отметил уникальность этих состязаний, которые объединят на одной площадке классический спорт и кибернаправление.

Традиционные матчи по футболу, баскетболу, хоккею дополнят видеоигры и виртуальная реальность. "Мы горды тем, что такие соревнования рождены именно в России, что активно набирающий популярность, захватывающий функционально-цифровой спорт получил в нашей стране новые возможности, масштаб и перспективу", - отметил глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Запуск часов обратного отсчета за 300 дней до старта "Игр будущего" в Москве
Запуск часов обратного отсчета за 300 дней до старта "Игр будущего" в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.