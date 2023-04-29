Россия нанесла удар по командному составу группировки ВСУ "Херсон"

Цель удара достигнута

Российские войска нанесли удар с моря высокоточным оружием большой дальности по командирам объединённой группировки войск ВСУ "Херсон". Как сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, цель удара достигнута.

Также за минувшие сутки в зоне спецоперации пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Продолжались активные действия штурмовых отрядов в Артёмовске, продвижение идёт на западе города.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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