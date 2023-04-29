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Россия нанесла удар по командному составу группировки ВСУ "Херсон"

16:28
  • суббота
  • 29 апреля 2023

Цель удара достигнута

Российские войска нанесли удар с моря высокоточным оружием большой дальности по командирам объединённой группировки войск ВСУ "Херсон". Как сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, цель удара достигнута.
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Также за минувшие сутки в зоне спецоперации пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Продолжались активные действия штурмовых отрядов в Артёмовске, продвижение идёт на западе города.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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