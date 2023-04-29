Пять сёл под Белгородом остались без электричества из-за обстрела ВСУ

Аварийные бригады выехали на место

Со стороны Украины обстреляна территория Белгородской области. Под огнём ВСУ оказалась Новая Таволжанка, сообщил у себя в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Повреждены десять частных домов. Нет электричества в сёлах Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка. Аварийные бригады электриков приступают к восстановительным работам.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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