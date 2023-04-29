Москвичей предупредили о заморозках в мае

Похолодает до минус 2 градусов

В конце апреля – начале мая в Москве и области ожидаются ночные заморозки. В ночь на 30 апреля похолодает до минус двух градусов, примерно такая же температура ожидается в ночь на 2 и 5 мая, сообщили на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".

На севере и востоке Центрального округа будет ещё холоднее - до минус трёх градусов. Но это будут не последние заморозки в обозримом будущем, сообщается на портале.

В ночь на 29 апреля в столичном регионе выпало до четверти месячной нормы осадков. В некоторых районах выпал мокрый снег.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"