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Москвичей предупредили о заморозках в мае

18:28
  • суббота
  • 29 апреля 2023

Похолодает до минус 2 градусов

В конце апреля – начале мая в Москве и области ожидаются ночные заморозки. В ночь на 30 апреля похолодает до минус двух градусов, примерно такая же температура ожидается в ночь на 2 и 5 мая, сообщили на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".

На севере и востоке Центрального округа будет ещё холоднее - до минус трёх градусов. Но это будут не последние заморозки в обозримом будущем, сообщается на портале.

В ночь на 29 апреля в столичном регионе выпало до четверти месячной нормы осадков. В некоторых районах выпал мокрый снег.  

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