ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган впервые появился на публике после недомогания

17:53
  • суббота
  • 29 апреля 2023

Президент чувствует себя лучше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые появился на публике после недомогания. На этой неделе турецкому лидеру стало плохо во время интервью в прямом телеэфире. Программу пришлось прервать.

Сообщалось о приступе желудочного гриппа у президента. По совету врачей глава государства пропустил несколько мероприятий предвыборной кампании.

29 апреля Эрдоган вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле. Отвечая на вопрос корреспондента CNN Türk, Эрдоган заявил, что состояние его здоровья стало намного лучше.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.