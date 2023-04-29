Президент чувствует себя лучше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые появился на публике после недомогания. На этой неделе турецкому лидеру стало плохо во время интервью в прямом телеэфире. Программу пришлось прервать.

Сообщалось о приступе желудочного гриппа у президента. По совету врачей глава государства пропустил несколько мероприятий предвыборной кампании.

29 апреля Эрдоган вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле. Отвечая на вопрос корреспондента CNN Türk, Эрдоган заявил, что состояние его здоровья стало намного лучше.

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