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Портал "Узнай Москву" составил рейтинг популярных мест столицы

18:48
  • суббота
  • 29 апреля 2023

В него вошли известные парки и усадьбы

Портал "Узнай Москву" составил рейтинг популярных столичных мест. В него попали известные усадьбы, музеи и заповедники, сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

В топе у посетителей портала: сад "Эрмитаж", усадьба Воронцово, усадьба Кусково и музей-заповедник "Коломенское".

Во время майских выходных можно запланировать прогулку по одному из этих мест, узнать их историю и посмотреть главные достопримечательности, отметил мэр.

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