Собянин рассказал о самых полезных онлайн-сервисах Москвы в майские праздники

Они будут работать круглосуточно

В майские выходные в Москве будут работать горячие линии городских служб. Об этом жителей столицы Сергей Собянин.

Онлайн-сервис "Вызов мастера" поможет устранить неисправности в квартире или доме. С помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" можно быстро избавиться от старого холодильника, стиральной машины, мебели и даже автомобиля.

"Московский транспорт" предоставит любые транспортные услуги, включая построение маршрута, оплату парковки и вызов такси. С помощью сервисом "Передача показаний воды и тепла" и "Приём показаний и оплата электроэнергии" можно дистанционно отправить данные приборов учёта и узнать даты проведения поверки. Также в городе работают сервисы "Мои платежи" и "Переезд в Москве".

Единая справочная служба правительства Москвы, единый диспетчерский центр, контакт-центр "Московский транспорт" и контакт-центр для владельцев домашних животных будут работать в майские праздники, отметил мэр.

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