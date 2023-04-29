ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин объявил о начале работы коммунального флота Москвы

19:37
  • суббота
  • 29 апреля 2023

Корабли вышли на дежурство

В Москве с началом навигации к дежурству приступил уникальный коммунальный флот. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Собянин объявил об открытии сезона фонтанов
Собянин открыл обновленный Южный речной вокзал

В составе флота 30 судов, которые очищают Москву-реку и Яузу от мусора, борются с загрязнениями, удаляют песчаные наносы и иловые отложения.

В прошлом году коммунальный флот собрал около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировал 80 загрязнений и извлёк более 2о тысяч квадратных метров грунта со дна.

Коммунальный флот работает и зимой. В его составе есть ледоколы "Риф" и "Норд", отметил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Подготовка коммунального флота Москвы к сезону речной технической навигации
Подготовка коммунального флота Москвы к сезону речной технической навигации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.