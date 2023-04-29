Собянин объявил о начале работы коммунального флота Москвы

Корабли вышли на дежурство

В Москве с началом навигации к дежурству приступил уникальный коммунальный флот. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

В составе флота 30 судов, которые очищают Москву-реку и Яузу от мусора, борются с загрязнениями, удаляют песчаные наносы и иловые отложения.

В прошлом году коммунальный флот собрал около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировал 80 загрязнений и извлёк более 2о тысяч квадратных метров грунта со дна.

Коммунальный флот работает и зимой. В его составе есть ледоколы "Риф" и "Норд", отметил мэр.

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