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Два человека погибли при обстреле Брянской области

10:25
  • воскресенье
  • 30 апреля 2023

Разрушены жилые дома

Украинские националисты этой ночью дважды обстреляли посёлок Суземка в Брянской области. Погибли двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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Обстрел вёлся из ракетных систем залпового огня. Один жилой дом разрушен полностью, ещё три частично. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщает "ТВ Центр".

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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