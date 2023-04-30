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Дерзкое ограбление в Париже: украдены драгоценности на миллион евро

10:42
  • воскресенье
  • 30 апреля 2023

Преступников ищут

Дерзкое ограбление в Париже. Трое неизвестных ворвались в бутик люксовых марок и украли драгоценностей на миллион евро. Преступникам удалось бежать. Они вооружены и, как сообщают СМИ, могут быть опасны.  Расследование поручено особому отделу по борьбе с бандитизмом.
Опубликовано видео допроса подозреваемых в ограблении стоматологии

Место преступления на Вандомской площади оцеплено. Полиция опрашивает очевидцев. Ограбление случилось среди бела дня. Так что уже сейчас понятно - с поиском свидетелей проблем у правоохранителей не будет, сообщает "ТВ Центр".

Три человека одетых во всё черное. Плюс чёрные маски и натянутые капюшоны - всё это, конечно, не оставляло сомнений у прохожих, что два мотоцикла у двери фешенебельного магазина стоят не просто так. Всерьёз подозревали неладное и в доме напротив. Один остался сторожить снаружи. Другие зашли в бутик. По словам, сотрудников, они-то как раз преступников ни в чём не уличили. Те вообще представились покупателями.    

Что было дальше, бдительные соседи тоже засняли. Мужчины в масках, с сумкой быстро вышли из магазина. Стволами размахивали. Но не палили. В соседних, тоже очень дорогих заведениях, даже бровью не повели.

Предварительная сумма похищенного -  миллион евро. Это меньше предыдущей. "Булгари" уже дерзко грабили: в сентябре 2021 года с витрин украли драгоценностей на 10 миллионов. Похитителей тогда, вроде бы нашли: двоим подозреваемым предъявлено обвинение. Сегодняшним любителям роскоши пока удалось скрыться. Кстати, промчались они мимо соседнего Министерства юстиции.  

Оксана Коваленко, «ТВ Центр»

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