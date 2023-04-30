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Собянин рассказал о развитии северо-запада Москвы в рамках программы "Мой район"

11:03
  • воскресенье
  • 30 апреля 2023

Большое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры

За последнее время в столичных районах Покровское-Стрешнево, Хорошево-Мневники, Щукино и Строгино реализовано много проектов, благодаря которым эти территории стали лучше и привлекательнее для жизни. Об этом написал в своём блоге Сергей Собянин.
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Мэр подробно рассказал о развитии территорий на северо-западе Москвы в рамках программы "Мой район". Он напомнил, что здесь находится один из центров метростроения. Уже открыто Московское центральное кольцо со станциями "Стрешнево", "Панфиловская", "Зорге" и другими, а также Большая кольцевая линия метро. Кроме того, построена Северо-Западная хорда и завершена реконструкция Волоколамского шоссе.

Крупнейший проектом в этих районах города Собянин назвал реабилитацию парка "Покровское-Стрешнево". Также возрождаются Всехсвятская роща, нескольких скверов и другие зелёные территории.

Большое внимание город уделяет развитию социальной инфраструктуры. На северо-западе Москвы находится крупнейший перинатальный центр, здесь отремонтированы детские поликлиники, возводится новый инфекционный лечебно-диагностический комплекс.

"Это динамично развивающиеся районы, которые с каждым годом становятся все более удобными для жизни", - отметил мэр.

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