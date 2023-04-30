Город готов принять более 500 тысяч туристов

Фестиваль ледоколов на Неве, парусная регата, а на центральных улицах - колонны байкеров. Санкт-Петербург торжественно открыл туристический сезон. Ещё не наступили знаменитые белые ночи, а город уже собирается принять больше полумиллиона гостей.

Протяжный гудок ровно в полдень даёт капитан легендарного "Красина" - это старейший ледокол России, ветеран флота - сейчас это музей. Фестиваль ледоколов - это уникальная возможность для петербуржцев и гостей города подняться на палубу каждого судна, посмотреть, как здесь все устроено, а главное оценить вид, который открывается с верхней площадки.

Отсюда открывается вид на всю историю современного судостроения России и становится понятно, почему Санкт-Петербург называют морской столицей. У левого берега Невы, где "Адмиралтейские верфи", дрейфует недавно спущенная на воду новенькая военная субмарина "Можайск". У правого берега, где "Балтийский судостроительный завод" достраивается атомный ледокол "Якутия".

Это - вид на Санкт-Петербург с капитанского мостика ледокола "Владивосток". Минувшей зимой он осуществлял проводку судов в Финском заливе. Экипаж закончил сезонную работу и готов рассказывать о ней интересующимся. Ледокол "Владивосток" - один из современных во флоте, 2014 года постройки. На палубе можно увидеть вертолетную площадку и как выглядят винты судна. Они могут вращаться под любым углом, благодаря чему гигант длиной почти 120 метров способен швартоваться без буксиров любой стороной и даже носом. Из новшеств - система подогрева поручней, ступеней и дорожек, всё для комфорта экипажа.

Фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге по традиции открывает начало весенне-летнего туристического сезона. Это всегда происходит к первым майским праздникам. К ним же приурочивают открытие своего сезона петербургские байкеры. На Дворцовую площадь накануне впервые после зимы приехали тысячи мотоциклов. Несмотря на то, что погода за день менялась несколько раз - от ливня со снегом к солнцу и обратно - никого из участников это не смутило.

Это ещё одно традиционно зрелищное мероприятие в Петербурге в начале туристического сезона - ревущая километровая колонна мотоциклов, которая движется по специально перекрытым для этого городским улицам:

По словам представителей туристической отрасли, в наступающие майские выходные Петербург готовится принять более 600 тысяч туристов, и это только по числу бронирований отелей через официальные сайты. А ведь еще не наступили знаменитые белые ночи и День города - 27 мая северная столица отмечает 320-летие. По статистике, которую ведут местные власти, 40% путешественников обязательно возвращается сюда снова.

Анна Морозова, «ТВ Центр»

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