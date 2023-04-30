Московские парки открывают летний сезон

Об этом сообщил Сергей Собянин
1 мая открывается летний сезон в московских парках. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин. По традиции в этот день город подготовил масштабную праздничную программу.
В "Сокольниках", саду "Эрмитаж", музее-заповеднике "Царицыно" и Парке Горького пройдут интересные представления, концерты и мастер-классы для взрослых и детей.
В парке "Фили" гостей ждут сказочный спектакль и мастер-класс по изготовлению подсвечников, в ландшафтном парке "Митино" пройдёт концерт хореографического коллектива, а в усадьбе Воронцово детей ждут на научное шоу.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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