Московские парки открывают летний сезон

Об этом сообщил Сергей Собянин

1 мая открывается летний сезон в московских парках. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин. По традиции в этот день город подготовил масштабную праздничную программу.

В "Сокольниках", саду "Эрмитаж", музее-заповеднике "Царицыно" и Парке Горького пройдут интересные представления, концерты и мастер-классы для взрослых и детей.

В парке "Фили" гостей ждут сказочный спектакль и мастер-класс по изготовлению подсвечников, в ландшафтном парке "Митино" пройдёт концерт хореографического коллектива, а в усадьбе Воронцово детей ждут на научное шоу.

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