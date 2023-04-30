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Европейцы выступают против накачивания Украины оружием

13:23
  • воскресенье
  • 30 апреля 2023

В Германии проходят митинги протеста

Масштабные акции против накачивания Украины оружием прошли в разных городах Германии. На улицы вышли тысячи жителей. О том, что прекратить поддержку Киева может и Вашингтон, говорят американские эксперты. Попытки США заручиться поддержкой стран Латинской Америки и Южной Азии терпят крах. А сами американцы устали от военной повестки.
Жители Вашингтона потребовали прекратить накачивать Украину оружием

Гости в смокингах и вечерних платьях проходят через толпу экоактивистов у отеля "Вашингтон Хилтон" на званый ужин, где Джо Байден традиционно чествует журналистов, работающих в Белом доме. Защитники природы пытаются обратить внимание прессы и администрации США на загрязнение окружающей среды, сообщает "ТВ Центр".

Но участники встречи на это внимания не обращают. На вечеринке – весёлая атмосфера. Тон задает сам Байден: много шутит, надевает солнцезащитные очки, чтобы подчеркнуть собственную брутальность. Для него это редкая возможность встретиться с журналистами и не услышать неудобных вопросов.

История с выдвижением Байдена на второй президентский срок становится всё более скандальной. Даже сторонники по Демократической партии сомневаются, что 80-летний мужчина, который много раз терялся в пространстве и забывал слова, способен выполнять функции главы государства. А республиканец и бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил в интервью, что ментальное здоровье Байдена находится в полном упадке.

В скором времени Байден элементарно забудет про поддержку Киева, прогнозируют эксперты. Но дело здесь не в диагнозе. Издание "Вашингтон пост" пишет, что Белому дому не удаётся заручиться поддержкой таких крупных стран как Бразилия, Индия, Пакистан и Египет в ходе российско-украинского конфликта. Те предпочитают оставаться в стороне, не давить на Москву и извлекать выгоду. К тому же американское общество устало от этой повестки – нужно что-то новое. Например, бросить вызов Китаю. 

В стане союзников тоже устали от бессмысленной поддержки Киева деньгами и оружием. Тысячи немцев в разных городах страны теперь еженедельно выходят на акции протеста с призывом прекратить поставки Украине. По мнению митингующих, правительство ФРГ искажает и замалчивает информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения.

Егор Киселёв, «ТВ Центр»

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