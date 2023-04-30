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В Москве стартовал автопробег "Огонь памяти"

12:20
  • воскресенье
  • 30 апреля 2023

Его участники посетят места боевой славы

В Москве на Поклонной горе сегодня стартовал автопробег "Огонь памяти", который приурочен к 78-й годовщине Великой Победы. На торжественной церемонии активисты при помощи факела зажгли лампаду от Вечного огня.

Частичка пламени преодолеет более двух с половиной тысяч километров. Маршрут пройдёт по территории не только нашей страны, но и Белоруссии, сообщает "ТВ Центр".

Участники посетят свыше сорока мест боевой славы и встретятся с ветеранами Великой Отечественной. А завершится автопробег 6 мая у Ржевского мемориала Советскому солдату.

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Участники автопробега с частицами Вечного огня
Участники автопробега с частицами Вечного огня
Частица Вечного огня
Частица Вечного огня
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