ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Парламентская делегация России прибыла на Кубу

12:13
  • воскресенье
  • 30 апреля 2023

Её возглавляет спикер Госдумы Володин

Первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой России и Национальной ассамблеей народной власти Кубы прошло в Гаване. Нашу делегацию возглавляет Вячеслав Володин, сообщает "ТВ Центр".

Володин обвинил США и ЕС в лицемерии
Володин призвал искать новые точки соприкосновения с Казахстаном

Также спикер Госдумы принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу советскому воину-интернационалисту в окрестностях кубинской столицы. А на двусторонних встречах с президентом Мигелем Диас-Канелем и своим кубинским коллегой Володин отметил, что основная задача на законодательном уровне обеспечить решения, принятые лидерами двух стран. 

"Учитывая исторически сложившийся характер стратегических отношений и наша дружбу, она особая, испытанная десятилетиями, вызовами, причём самыми жесткими, нам правильно было бы сделать всё для того, чтобы в рамках парламентского измерения мы смогли выйти на новый формат сотрудничества", - сказал спикер Думы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Рабочий визит Вячеслава Володина на Кубу
Рабочий визит Вячеслава Володина на Кубу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.