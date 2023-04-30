Парламентская делегация России прибыла на Кубу

Её возглавляет спикер Госдумы Володин

Первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой России и Национальной ассамблеей народной власти Кубы прошло в Гаване. Нашу делегацию возглавляет Вячеслав Володин, сообщает "ТВ Центр".

Также спикер Госдумы принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу советскому воину-интернационалисту в окрестностях кубинской столицы. А на двусторонних встречах с президентом Мигелем Диас-Канелем и своим кубинским коллегой Володин отметил, что основная задача на законодательном уровне обеспечить решения, принятые лидерами двух стран.

"Учитывая исторически сложившийся характер стратегических отношений и наша дружбу, она особая, испытанная десятилетиями, вызовами, причём самыми жесткими, нам правильно было бы сделать всё для того, чтобы в рамках парламентского измерения мы смогли выйти на новый формат сотрудничества", - сказал спикер Думы.

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